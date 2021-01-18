Вашингтон: страх над городом

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время церемонии вступления в должность 46-го президента США порядок на улицах американской столицы будут поддерживать по меньше мере 25 тыс. национальных гвардейцев, что в 2,5 раза больше, чем во время предыдущей инаугурации, сообщает Euronews.

Каждый военнослужащий в США проходит рутинную проверку на наличие связей с экстремистами, но сейчас, как сообщается, меры предосторожности такого рода будут усилены, и всех, входящих в нынешний контингент, расквартированный на время мероприятий в Вашингтоне, проверят дополнительно.

Это делается, в частности, потому, что в эти дни недалеко от Капитолия, ставшего сценой насилия 6 января, был задержан человек с оружием и боеприпасами к нему.

"Мы не имеем права позволить такому повториться, подобные случившемуся выступления - огромнейшая угроза безопасности, внутренней безопасности и порядку, как я думаю, с момента Гражданской войны", - говорит жительница Вашингтона Шелли Майлз.

Усилены меры не только в столице страны, но и на местном уровне, к примеру в Лансинге, столице штата Мичиган, где прошли акции протеста сторонников президента Дональда Трампа. Схожие сцены наблюдались на улицах городов и соседнего с Мичиганом Огайо.

"Я не согласен с методами, когда пошли на Капитолий, но я поддерживаю тех, кто призывает власти к ответственности перед избирателями", - говорит участник манифестации.

Инаугурация Джозефа Байдена состоится в среду, 20 января.-0-