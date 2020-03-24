Вашингтон в конце марта примет решение о возобновлении работы предприятий

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США в начале следующей недели примут решение о том, когда следует возобновить работу предприятий в условиях вспышки нового коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Америка скоро снова будет открыта для бизнеса. Очень скоро, гораздо раньше, чем через 3-4 месяца, как предполагали некоторые", - подчеркнул американский лидер.

Решение о возобновлении работы предприятий будет принято 30 марта. "В конце 15-дневного срока (карантина) мы примем решение относительно того, каким путем мы намерены идти. По сути, мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились (в плане экономической деятельности), чтобы избавиться от этого невидимого врага", - сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что Вашингтон рассматривает варианты того, чтобы разрешить частному сектору возобновить работу в условиях вспышки коронавируса. "Мы будем использовать данные, чтобы рекомендовать новые правила, чтобы позволить местным организациям осторожно возобновить свою деятельность в подходящее время", - сказал президент США.

"Наша страна была создана не для того, чтобы экономическая деятельность в ней останавливалась", - отметил Дональд Трамп.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения новых ограничений на въезд в США из-за коронавируса, а также не планирует вводить запрет на передвижение внутри страны. "Одно время думали, что у нас будут введены запреты (на передвижение) внутри Соединенных Штатов, но мы не стали так делать, этого не будет. Надеюсь, все само пройдет", - заявил Дональд Трамп.-0-