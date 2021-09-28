Великобритания мобилизует военных для доставки бензина на АЗС

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании привело армию в состояние повышенной готовности, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом, сообщает BBC.

Предполагается, что в случае крайней необходимости армейские водители пересядут за руль бензовозов и будут развозить топливо по автозаправкам, предварительно пройдя краткое обучение.

"Подключение военных может стать необходимой временной мерой для обеспечения дополнительной цепочки поставок. Это поможет ослабить давление, вызванное резким скачком спроса на топливо в некоторых районах", - заявил министр энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

В Великобритании уже несколько дней наблюдается ажиотажный спрос на бензин. От автозаправок вдоль дорог тянутся огромные очереди из машин, которые блокируют движение. Очередей нет только там, где бензин закончился.

Британские власти заявляют, что проблем с топливом в стране нет, а кризис вызван острой нехваткой водителей бензовозов, которая наблюдается в стране уже несколько месяцев. По оценкам организации Freight UK, представляющей индустрию грузовых перевозок, основные причины возникшей ситуации - выход Великобритании из ЕС, изменения системы налогообложения заработков водителей, пандемия COVID-19 и несоответствие уровня зарплаты сложным рабочим условиям.-0-