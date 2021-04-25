Великобритания направила в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании направило в Индию партию медицинского оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, для оказания стране помощи в борьбе с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

Была отправлена первая из нескольких партий неиспользуемого медицинского оборудования в Индии, чтобы помочь спасать жизни и оказывать помощь пациентам с тяжелыми формами COVID-19.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон пообещал оказать Индии поддержку в связи с растущими темпами распространения вируса на территории страны и нехваткой ресурсов для борьбы с болезнью. С первой партией британской помощи индийские власти получат 495 кислородных концентраторов, а также 120 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и свыше 2 тыс. летальных исходов. В стране с 15 апреля ежедневно выявляется более 200 тыс. случаев инфицирования. По оценкам ряда специалистов, при сохранении таких темпов суточный прирост числа заболевших уже в мае может достичь 500 тыс.-0-