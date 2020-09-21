Великобритания рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 сентября 2020
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:41 В России не требуется вводить новые ограничения из-за коронавируса - глава Роспотребнадзора В мире
13:59 В Украине к ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев В мире
13:46 В Витебске задержали организатора интернет-магазина по продаже психотропов Происшествия
13:43 Студентам нужно давать не только профессиональные знания, но и моральные ориентиры - ректор ГГМУ Регионы
13:35 Пейзажи белорусского живописца Александра Салтавца представлены на выставке в БГУ Афиша
13:32 Великобритания рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина В мире
13:25 Ректор БГМУ выступает за усиление практической составляющей обучения Общество
13:12 Доллар и евро на торгах 21 сентября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:10 Минская и Архангельская области готовятся подписать дорожную карту Регионы
13:09 График движения автобусов из Минска до Каунаса и Вильнюса изменится с 25 октября Общество
12:59 Свекловичный жом на 320 тыс. евро экспортировали через БУТБ Экономика
12:58 Ректор Академии управления при Президенте: у нас особенный вуз и нужно соответствовать его статусу Общество
12:54 В Рогачеве автомобиль упал с домкрата, повредил бак и загорелся Происшествия
12:46 Ректор ГрГМУ предлагает активнее привлекать молодежь к научным исследованиям и работе в вузе Регионы
12:41 Кирилл Премудров признан лучшим игроком 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
12:40 На ж/д вокзалах появилась бесплатная зарядка для мобильных Технологии
12:38 Около 40 учреждений образования Витебской области представят продукцию на осенней ярмарке Регионы
12:38 Тадж-Махал возобновил работу после самого долгого перерыва в истории В мире
12:37 Национальный центр по медиации в сфере интеллектуальной собственности планируется открыть в Минске Общество
12:28 Мархель назвал предварительный состав футбольной сборной Беларуси на октябрьские матчи Спорт
12:23 Доля пожилых людей Японии стала самой высокой в мире В мире
12:22 В Гомельской области планируют привить от гриппа более 563 тыс. человек Регионы
12:19 Новый гендиректор БЕЛАЗа считает главной задачей наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта Экономика
12:18 Пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу Регионы
12:14 Лукашенко: частники должны быть, но у нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы Президент
12:12 Последний из объектов незавершенного строительства в Барановичах продан на электронных торгах Регионы
12:11 В Орше интернет-мошенники похитили почти Br20 тыс. у пенсионерок Происшествия
12:09 В Бресте планируют приобрести около 10 троллейбусов с автономным ходом Регионы
12:06 Лукашенко высказался о высшем образовании, утечке умов за границу и патриотизме в медицине Президент
12:05 О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси - комментарий Политика
Все новости
Все новости
В мире
21 сентября 2020, 13:32

Великобритания рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Украине к ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев
Тадж-Махал возобновил работу после самого долгого перерыва в истории

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании в связи с увеличением роста количества новых случаев коронавируса рассматривает вопрос о введении повторного общенационального карантина, сообщает Reuters.

По официальным данным, в Великобритании зарегистрировано самое большое число погибших от COVID-19 в Европе, также по этому показателю страна находится на пятом месте в мире. Ежедневно в стране фиксируется минимум 6 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, количество госпитализаций удваивается каждые восемь дней. При этом для поддержки экономики страна берет в долг рекордные суммы.

"Тенденция в Великобритании движется в неправильном направлении, и мы находимся на критическом этапе пандемии. Мы изучаем данные, чтобы понять, как управлять распространением вируса накануне очень сложного зимнего периода", - говорится в заявлении правительства.

По мнению министра транспорта Гранта Шаппса, любое новое ограничение должно быть согласовано со школами и предприятиями, которые останутся открытыми для того, чтобы страна могла преодолеть экономический кризис.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторая волна пандемии COVID-19 уже приближается и стране в ближайшее время следует ожидать новых ограничений.

По данным на 21 сентября, в Великобритании зарегистрировано 394 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 41 777 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Великобритания вирус
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
В России не требуется вводить новые ограничения из-за коронавируса - глава Роспотребнадзора
Фото УКРИНФОРМ В Украине к ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев
Фото Getty Images Тадж-Махал возобновил работу после самого долгого перерыва в истории
Фото из архива Доля пожилых людей Японии стала самой высокой в мире
Фото из архива Более 6,1 тыс. зараженных COVID-19 выявили за сутки в России
Фото ВВС В Египте археологи обнаружили 27 древних саркофагов
Главное
Лукашенко высказался о высшем образовании, утечке умов за границу и патриотизме в медицине
Кадровый день у Президента: новый государственный санитарный врач, ректоры вузов и руководство Минфина
Построение партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси - Головченко
Минтруда: пособия в Беларуси выплачиваются на более чем 460 тыс. детей
Топ-новости
Лукашенко: частники должны быть, но у нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы
Главным государственным санитарным врачом Беларуси станет Александр Тарасенко
Лукашенко согласовал назначения в руководстве Минфина
О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси - комментарий
Второй этап учения "Славянское братство - 2020" начнется 22 сентября
Путин поручил к 15 октября доложить о сроках поставки вакцины от коронавируса в Беларусь
Национальный центр по медиации в сфере интеллектуальной собственности планируется открыть в Минске
Конкурс "Учитель года" стартует в Беларуси
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека
Кукуруза в Беларуси убрана с трети площадей
На ж/д вокзалах появилась бесплатная зарядка для мобильных
Акция МЧС "Молодежь за безопасность" стартовала в Беларуси
Пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу
Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска 22 сентября
Минздрав и ассоциация врачей договорились о сотрудничестве
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.