Великобритания запрещает свободную трудовую иммиграцию из Европы

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении законопроект, направленный на прекращение свободного передвижения европейской рабочей силы. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Документ вечером 18 мая поддержал 351 депутат, 252 проголосовали против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов.

Согласно документу, с 1 января 2021 года граждане стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии больше не будут иметь свободного доступа на британский рынок труда. По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, новая иммиграционная система будет более надежной, справедливой и простой. Кроме того, она сыграет существенную роль в оздоровлении британской экономики от последствий пандемии коронавируса, заявила министр.

Выдача британских трудовых и учебных виз европейцам будет регулироваться новой системой баллов, которая еще в феврале была представлена правительством Бориса Джонсона. Она дает преимущество работникам, обладающим особенной квалификацией. В частности больше всего баллов получат те, кто уже имеет предложение о трудоустройстве в Великобритании, а также обладатели нужных в этой стране профессий или ученых степеней по научно-техническим специальностям.

Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники Brexit. До конца этого года продолжается переходный период, во время которого Великобритания сохраняет доступ к внутреннему рынку ЕС и остается в таможенном союзе.-0-