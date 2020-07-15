Великобританию и Данию свяжет самый длинный в мире электрокабель

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе началось строительство самой длинной в мире высоковольтной линии постоянного тока, которая будет пролегать между Великобританией и Данией. Проект Viking Link стоимостью 1,8 млрд фунтов стерлингов позволит странам обмениваться чистой энергией, сообщает телеканал "Мир 24".

Электрокабель длиной 765 км будет пролегать под водой между Линкольнширом (Англия) и Южной Ютландией (Дания). В данный момент рабочие начали сооружать подъездную дорогу длиной 24 км для участка в Линкольншире. Предварительно там провели археологические исследования и анализ экологической обстановки.

Известно, что Дания обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами. Благодаря новой схеме датские станции смогут обеспечить энергией 1,5 млн британских домов. Viking Link также позволит Великобритании экспортировать энергию. Проект представляет собой важную веху в усилиях Великобритании по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов. Viking Link должен быть завершен к 2023 году.

Предполагается, что к 2030 году 90% электроэнергии, импортируемой Национальной сетью Великобритании, будет производиться из источников с нулевым содержанием углерода.-0-