Верховная рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

14 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

За принятие соответствующего законопроекта №2285-д во втором чтении и в целом проголосовали 248 народных депутатов.

Уточняется, что закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии и разрешает располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Документ вводит возрастные ограничения и разрешает играть в азартные игры лицам старше 21 года. Кроме того, вводятся ограничения к рекламе игорных заведений, в частности, запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 года. Его поддержали 260 народных депутатов. К законопроекту №2285-д поступили почти 3,5 тыс. поправок. По словам заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, комитет ко второму чтению учел половину всех внесенных поправок к законопроекту.-0-