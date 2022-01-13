Верховный суд обязал Google выплатить крупный штраф за нарушение антимонопольных мер

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факт злоупотребления доминирующим положением на рынке магазинов приложений для мобильных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время расследования МАРТ выяснилось, что компания Google LLC предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении ряда условий. В их числе установка сервисов и приложений корпорации.

"Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. Впоследствии данные практики могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка", - отметили в МАРТ.

Верховный суд привлек компанию к административной ответственности с наложением штрафа в размере Br1 438 941.

Аналогичные дела были рассмотрены антимонопольными органами России, Европейского союза и других государств.-0-