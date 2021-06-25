Вертолет Росгвардии разбился под Санкт-Петербургом, три человека погибли

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-8, который принадлежит Росгвардии, потерпел крушение в Ленинградской области, погибли трое военных, рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
"В результате авиационного происшествия вертолет упал в Ленинградской области. Предварительно, три члена экипажа - военнослужащие - погибли", - сказали в пресс-службе.
Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта, сообщил представитель ведомства.
Вертолет был без вооружения и совершал учебно-тренировочный полет. После падения машина загорелась, пожар был потушен.
Представитель ведомства также уточнил, что вертолет состоит в транспортно-боевой эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. "На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации, проводится расследование", - сказал собеседник агентства.
Причиной крушения вертолета мог стать отказ двигателя.-0-