Вертолет совершил жесткую посадку в Ярославской области

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Robinson R44 в Ярославской области задел линию электропередачи и совершил жесткую посадку. Пострадал один человек, он доставлен в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вблизи базы отдыха "Попов Луг", вертолет при посадке задел ЛЭП. Вертолет частный, в машине находился один пилот, у него закрытая черепно-мозговая травма. Помимо черепно-мозговой травмы, он получил рваную рану лица и ссадины. Врачи диагностировали также травму ноги и оказали необходимую помощь.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону, пилот - мужчина 1974 года рождения - был доставлен в Переславскую центральную районную больницу.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что за штурвалом находился блогер и основатель крупной сети оружейных магазинов Андрей Шелестов.

Разлива топлива на месте посадки не было. У вертолета повреждены лопасти, хвостовая часть и разбиты стекла.

В результате аварии без электроснабжения и теплоснабжения остался один из микрорайонов Переславля-Залесского. Ликвидировать последствия удалось в течение 20 минут.-0-