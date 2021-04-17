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17 апреля 2021, 16:20

Вертолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб

Вертолет Ми-2. Фото ТАСС (архив)
Вертолет Ми-2. Фото ТАСС (архив)

17 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Краснодарском крае, погиб, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате жесткой посадки вертолета в районе 52-го км автодороги Краснодар - Новороссийск погиб пилот, мужчина 1960 года рождения. Службы экстренного реагирования на месте", - сказали в пресс-службе министерства.

В МЧС добавили, что вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Ильский во время орошения полей. На место крушения Ми-2 при проведении авиахимических работ выехали следователи и криминалисты.

По данным экстренных служб, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Рассматриваются и другие версии аварии.

В МЧС России добавили, что на месте работают оперативная группа ГУ МЧС по региону и службы экстренного реагирования. "Наблюдался разлив топлива, подали пену для недопущения возможного возгорания. Организована работа оперативного штаба. Ситуация находится на особом контроле", - сказали в пресс-службе.

Всего к ликвидации ЧП привлекаются 26 человек, задействованы восемь единиц техники.-0-

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