Въезд в Австрию с 20 декабря будет разрешен только привитым и переболевшим COVID-19

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С понедельника, 20 декабря, въезд в Австрию будет разрешен только привитым и переболевшим коронавирусом. Это связано с угрозой распространения омикрон-штамма, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское Министерство иностранных дел.

"С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило "2П+" (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин", - говорится в сообщении МИД Австрии. Исключение из этого правила сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы вакцины, беременных, с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на коронавирус.

Граждане Австрии и остальных стран Евросоюза, которые не были привиты или не переболели ковидом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Минздрав Австрии пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса. Срок действия ПЦР-теста для въезда не должен превышать 72 часов. В список стран распространения вариантов коронавируса добавлены Ангола, Замбия и Малави. Посадка пассажирских самолетов из этих стран запрещена, отмечают в Минздраве.

Австрийские власти признают сертификаты иммунизации только препаратами, одобренными ЕС и Всемирной организацией здравоохранения. В стране зарегистрировано 75 случаев заражения новым штаммом коронавируса.-0-