Въезд в Украину для иностранцев закроют до 28 сентября

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины закроет границы на въезд иностранным лицам и лицам без гражданства до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну, сообщает РБК-Украина.

Например, как уточнили в Кабмине, в Украину смогут въехать граждане Беларуси.

Ограничение на въезд также не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Оно не коснется иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, а также лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных и гуманитарных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что решение будет действовать с 00.00 по местному времени 29 августа по 00.00 28 сентября.

Министерство иностранных дел Украины проинформирует международных партнеров о соответствующем ограничении на въезд.-0-