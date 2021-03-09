"ВКонтакте" оштрафовали за несвоевременное удаление запрещенной информации

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн российских рублей из-за несвоевременно удаленной по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции, сообщает ТАСС.

"Мировой судья судебного участка номер 7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.-0-