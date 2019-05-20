Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

20 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале парламента после принесения присяги объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - сказал Владимир Зеленский. Он также отметил, что в своей жизни пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. "Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский дал Верховной раде два месяца на увольнение председателя Службы безопасности, министра обороны и генерального прокурора.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, закон о многострадальном избирательном кодексе, и сделайте, пожалуйста, открытые списки, - сказал Владимир Зеленский. - Также я прошу вас освободить от должностей председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это два месяца".

Как сообщалось, сегодня на заседании Верховной рады Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины.-0-