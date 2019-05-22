Владимир Зеленский произвел первые кадровые назначения

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский произвел 21 мая первые кадровые назначения. Об этом сообщает УКРИНФОРМ.

Главой Администрации Президента Украины назначен Андрей Богдан, который был юридическим советником Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании. Первым заместителем главы Администрации стал Сергей Трофимов. Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко и Елена Зеркаль назначены заместителями главы Администрации Президента Украины.

Андрей Богдан

Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский

Как сообщалось, 21 мая был опубликован указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Также документом назначены внеочередные выборы в Верховную раду на 21 июля 2019 года. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов в ВР. 22 мая планируется провести внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.-0-

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