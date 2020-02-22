Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число нападений талибов значительно уменьшилось в течение первых 12 часов после начала процесса по сокращению насилия в стране, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Асадуллы Халида.
Семидневный режим сокращения насилия вступил в силу этой ночью. Как подчеркивает телеканал, его основной целью является то, чтобы талибы доказали, насколько они способны держать ситуацию под контролем перед подписанием мирного соглашения с США.
Как сообщалось ранее, мирное соглашение может быть подписано 29 февраля. Ожидается, что оно откроет путь к выводу американских войск из Афганистана.-0-