Власти Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехию захлестывает вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, и доступных мощностей больниц может не хватить для госпитализации зараженных с тяжелыми признаками вызываемого им заболевания. Об этом во время выступления по Чешскому телевидению заявил уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула, сообщает ТАСС.

В Чехии ежедневно возрастает суточный показатель новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темпы ее распространения стали одними из наиболее высоких среди стран Евросоюза. За прошедшие сутки в стране выявлен 1541 заразившийся. К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага.

В данный момент, по мнению Прымулы, для властей главное - остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных. В противном случае, по его словам, уже примерно через полтора месяца в республике будет острая нехватка койко-мест для больных с осложнениями, вызываемыми вирусом. Эксперт, в частности, считает возможным восстановить удаленное обучение в чешских вузах, а в школах обязать учеников не снимать медицинские маски.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило около 35,4 тыс. От вызываемых вирусом осложнений в республике умерли 453 жителя, 21,2 тыс. - вылечились.-0-