Власти ЕС опасаются, что график вакцинации от коронавируса будет сорван

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Европейского Союза потребовали, чтобы производители вакцин строго соблюдали договоры о поставках и доставляли в срок полагающееся количество прививок, сообщает Euronews.

"Для государств - членов ЕС мы определили общую цель - вакцинировать к лету не менее 70% взрослого населения. Это амбициозная цель, но она достижима. Предсказуемость в отношении поставок прививок имеет важное значение для того, чтобы кампания по вакцинации была эффективной. Мы работаем круглосуточно, без выходных, и делаем все возможное, чтобы фармацевтические фирмы выполняли договоренности", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

В ходе специальных слушаний в Европейском парламенте главы ведущих западных производителей вакцин от коронавируса заявили, что прилагают максимум усилий, чтобы нарастить поставки препаратов в страны ЕС.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сказал, что компания должна использовать все возможности для увеличения производственных мощностей.

Однако руководители государств ЕС опасаются, что проблемы с поставками могут помешать графику вакцинации.-0-