Власти Японии до конца года разработают план отказа от бензиновых машин

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено до конца года разработать программу мер, направленных на прекращение продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей к середине 2030-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

"Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года", - сказал он. По словам министра, это необходимо для выполнения правительственной задачи прекратить к 2050 году выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов, вызывающих потепление климата. "Внедрение электромобилей - кардинальный элемент выполнения этого плана", - сказал глава японского экономического ведомства.

Согласно планам его министерства, к середине 2030-х годов новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе. На японском рынке в настоящее время продается достаточно много гибридных моделей. Они присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей. В то же время электромобили пока производятся в Японии в ограниченном количестве.-0-