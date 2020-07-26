26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Каталонии объявили о закрытии всех ночных клубов и баров на две недели, сообщает ВВС News.

В Барселоне ввели ограничения на посещение пляжей, отменены культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек. В Андалусии также введены ограничения на работу ночных заведений, во многих провинциях страны вновь введен обязательный масочный режим.

Власти регионов Испании обеспокоены заражениями COVID-19 среди молодых людей, которые после отмены ограничений начали посещать ночные заведения большими компаниями. Как минимум в 30 из 52 провинций страны наблюдается увеличение числа инфицированных. Через месяц после снятия карантинных ограничений количество больных коронавирусом резко выросло, в частности в Барселоне, Сарагосе и Мадриде. Cредний возраст инфицированных по стране может увеличиться, поскольку передача вируса идет от молодых людей к другим членам семьи, в том числе к пожилым людям. Ситуация в Испании вызвала обеспокоенность других стран Европы. Карантин для приезжающих из этой страны ввела Великобритания, Норвегия, а власти Франции посоветовали гражданам воздержаться от посещения Каталонии.-0-