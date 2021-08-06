Власти Китая предоставят всему миру 2 млрд доз вакцин от COVID-19

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году Китай предоставит всему миру 2 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании участникам первой конференции Международного форума по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19, сообщает Синьхуа.

Китай также выделит $100 млн Программе глобального доступа к вакцинам против COVID-19. Эти средства будут использованы главным образом для распределения вакцин среди развивающихся стран. Китай сделает все возможное, чтобы помочь развивающимся странам справиться с пандемией COVID-19, подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин указал, что Китай твердо привержен построению сообщества гигиены и здоровья всего человечества и предоставляет вакцины всему миру, особенно развивающимся странам. КНР занимается активным совместным производством вакцин, последовательно претворяя в жизнь концепцию вакцин как глобального общественного блага, отметил он.-0-