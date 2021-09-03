Власти Литвы решили отправить нелегалов зимовать в тюрьму

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, мэр Вилкавишкского района Альгирдас Нейберка и представители общины Кибартая обсудили план размещения мигрантов на холодное время года в тюрьме в Кибартае, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МВД.

Местное население, а особенно сотрудники Кибартайской тюрьмы негодуют. Они боятся потерять свою работу.

"Известие о планах размещения мигрантов в холодный период дошло до Кибартая быстрее, чем представители министерства прибыли в Кибартай. В экстремальных условиях решения принимаются очень быстро", - сказала Билотайте. Также она заверила Нейберку и представителей общины Кибартая, что рабочие места в этом районе сохранятся - решение о переселении мигрантов в закрытое исправительное учреждение на это не повлияет.

Власти собираются переоборудовать закрытое исправительное учреждение для размещения одиноких мужчин-мигрантов. Их переведут сюда из летних временных лагерей, и во время их проживания будут соблюдаться условия повышенной безопасности.

"Сотрудники службы безопасности, медицинской, социальной и других служб, а также сотрудники правоохранительных органов в Кибартае необходимы. Рабочие места будут сохранены и обеспечена безопасность местного населения", - утверждает Билотайте.-0-