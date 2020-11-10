Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране по 30 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший совет обороны Ливана соберется 10 ноября на заседание в президентском дворце Баабда, чтобы принять решение о введении в стране повторного локдауна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал LBCI.

По его информации, межведомственный штаб по борьбе с пандемией коронавируса рекомендовал властям ввести полный локдаун с 14 по 30 ноября.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан призвал усилить меры по борьбе с COVID-19. По его словам, в государственных больницах больше нет свободных коек в реанимационных отделениях.

При этом и. о. главы Минздрава сообщил, что попросил министерство обороны обеспечить запасами продовольствия на две недели наиболее нуждающиеся слои населения. Полиция и армейские патрули будут строго следить за соблюдением ограничений на перемещение в населенных пунктах. "Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", - подчеркнул Хасан.

С 16 марта по конец мая Ливан был закрыт от внешнего мира, однако, согласно источникам LBCI, на этот раз правительство не намерено прерывать воздушное сообщение. С 1 ноября власти уже возобновили действие комендантского часа. МВД республики изолировало также 115 городов и поселков, где введен режим чрезвычайного санитарного положения.-0-