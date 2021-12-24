Власти Польши сообщили о планах построить стену на границе с Украиной

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша может построить защитную стену на границе с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер правительства Польши, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, передает радио RMF24.

"Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Беларусью могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной", - сказал политик.

Ранее польские власти заявляли, что защитная стена высотой 5,5 м и длиной свыше 180 км на границе с Беларусью будет построена к середине 2022 года.-0-