Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше начинается четвертая волна коронавируса. Об этом заявил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, сообщает Radio Lublin.





"Четвертая волна уже начинается. Согласно моделям, которые обсуждаются на встречах правительственной группы антикризисного управления, можно увидеть, что эта волна наберет силу в сентябре и октябре", - отметил Михал Дворчик.





Правительство Польши подготовило различные сценарии, в том числе связанные с введением ограничительных мер на местном уровне в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации в отдельных регионах. Глава канцелярии премьера подчеркнул, что конкретные решения по этому поводу будут приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.





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По данным министерства здравоохранения Польши, всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 2,88 млн случаев заражения COVID-19, число летальных исходов составило более 75,3 тыс.-0-