Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Санкт-Петербурга сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают людей не приезжать в этот период. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, сообщает ТАСС.

"Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города. Мы говорим гостям: "Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать", - сказал Евгений Елин.

Ранее власти Санкт-Петербурга решили в период новогодних праздников закрыть все кафе и рестораны и запретить посещение музеев, театров и концертов.

По последним данным, в городе на Неве выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 78 004 человека, умерли 5668. За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 3692 инфицированных.-0-