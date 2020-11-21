Власти Сербии ввели новые ограничения из-за коронавируса

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Сербии ввело новые ограничения из-за коронавируса, включая сокращение графика работы всех развлекательных заведений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина страны.

Согласно решению правительства, все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться в 18.00, граждане обязаны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе в ситуациях, где контакты с людьми неизбежны. Запрещаются собрания численностью более пяти человек, переводятся на удаленную работу те сотрудники, чьи обязанности это позволяют, ограничивается наполняемость общественного транспорта. Вводится строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.

Все эти правила устанавливаются на 10 дней с возможностью продления.

Ранее в связи с ростом количества заразившихся правительство Сербии с 17 ноября на 15 дней ограничило работу всех развлекательных заведений, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00. Премьер Ана Брнабич отметила, что Кабмин рассматривал возможность ввести комендантский час, однако пока решил воздержаться от такой меры.

Согласно последним данным, в Сербии зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки - 6254, с начала пандемии в стране умерли 1140 человек.-0-