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06 февраля 2021, 18:00

Власти США рассматривают пути облегчения положения Ирана без отмены санкций

Фото Reuters
Фото Reuters

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты облегчения финансового положения Ирана в условиях сохранения ключевых экономических санкций в качестве шага в сторону возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий, сообщает ТАСС со ссылкой на агенство Bloomberg.

По сведениям его источников, некоторые из обсуждаемых способов подразумевают поддержку в предоставлении займа республике со стороны Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавируса, а также смягчение рестрикций, которые препятствуют поступлению международной гуманитарной помощи в страну.

Новый глава Белого дома, по словам знакомых с вопросом лиц, также может подписать исполнительный указ, отменяющий решение администрации предыдущего президента США Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки. Однако полный отказ от санкций, который позволил бы Ирану продавать нефть на международном рынке, в настоящее время не является предметом серьезного рассмотрения.

В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в августе 2018 года, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступили в силу в ноябре 2018 года. Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку.-0-

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