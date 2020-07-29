Власти США ведут переговоры о выводе федеральных сил из Портленда

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти ведут переговоры о выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда (штат Орегон). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства Associated Press.

Переговоры ведутся между представителями администрации президента США республиканца Дональда Трампа и губернатора Орегона Кейт Браун, представляющей Демократическую партию. Указывается, что основным условием для возможного вывода сотрудников федеральных сил из Портленда является более активное участие местных правоохранительных органов в разгоне протестующих. Также отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, каких-либо решений пока не принято.

Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. В ночь на вторник в городе были задержаны 74 человека, 60 предъявлены обвинения, сообщала пресс-служба Министерства юстиции страны.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват, после этого задержанный умер в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.-0-