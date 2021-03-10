Власти Таиланда разрешили туристам проходить карантин на яхтах

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда разрешили туристам проходить двухнедельный карантин на яхтах, сообщается на сайте АТОР.

"Вслед за карантином на гольф-курорте и на роскошных виллах Таиланд предложил иностранным туристам еще один вариант прохождения 14-дневного карантина. Состоятельные путешественники смогут отбыть изоляцию на яхте, курсирующей около побережья на острове Пхукет",- сообщается в пресс-релизе.

Яхтам разрешено будет плавать не далее чем в 10 км от берега. Для слежения за туристами будут использоваться специальные смарт-браслеты, которые будут измерять пульс, артериальное давление и температуру. Эти данные будут отправляться медицинским службам, ответственным за карантин иностранцев.

Как сообщалось ранее, с апреля правительство Таиланда сократит обязательный карантин для иностранных туристов, привитых от COVID-19, с 14 до 7 дней.-0-