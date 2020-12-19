Власти Танзании дали согласие на строительство канатной дороги на Килиманджаро

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Танзании одобрило установку канатной дороги на самой высокой горе Африки - Килиманджаро, сообщает ТАСС со ссылкой на танзанийскую радиостанцию Tarafa FM.

"Разрешение от правительства получено, сейчас мы ждем соответствующих инструкций от Министерства природных ресурсов и туризма, чтобы начать поиск инвесторов для проекта", - заявил помощник главы Управления национальных парков Танзании Пол Банга.

Он отметил, что канатная дорога будет проложена от подножия Килиманджаро до высоты 3,7 тыс. м. Общая высота горы - 5 895 м над уровнем моря. Килиманджаро знаменита своими лесами, которые доходят до отметки в 4,1 тыс. м.

Ежегодно гору, расположенную на северо-востоке Танзании в непосредственной близости от границы с Кенией, посещают более 20 тыс. альпинистов, которые в большинстве своем пытаются подняться на самую высокую точку горы - пик Ухуру. Еще 30 тыс. туристов ограничиваются прогулками у подножия. Вершина Килиманджаро покрыта ледниками.-0-