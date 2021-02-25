Власти Великобритании понизили уровень угрозы от коронавируса в стране

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от нового коронавируса, с максимального (пятого) до четвертого. Решение главных санитарных врачей Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии публикует ТАСС.

"По всей стране система здравоохранения по-прежнему испытывает существенную нагрузку, и число пациентов в больницах остается высоким, однако благодаря всеобщим усилиям мы наблюдаем последовательное снижение всех ключевых показателей, и угрозы того, что Национальная системы здравоохранения и другие медицинские службы окажутся перегружены в течение трех недель, больше нет", - говорится в совместном заявлении врачей, распространенном британским правительством.

Подчеркивается, что число новых случаев заражения и госпитализации, а также смертей остается очень высоким, хотя и снижается уже больше месяца. И отмечается необходимость вакцинировать как можно больше жителей страны, обеспечивать соблюдение рекомендаций властей по мере постепенной отмены ограничительных мер.

4 января премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о введении в Великобритании наивысшего уровня угрозы, связанной с распространением COVID-19. Был введен общенациональный карантин - третий по счету.

Пятый уровень означает, что "число случаев заболевания растет очень быстро или по экспоненте", и "существует риск того, что система здравоохранения не справится с нагрузкой". Четвертый уровень указывает на сохраняющуюся высокую скорость распространения инфекции.

22 февраля Джонсон объявил, что правительство приступит к поэтапному ослаблению ограничительных мер 8 марта.-0-