Власти Великобритании запретят пластиковую посуду

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании планирует запретить одноразовые пластиковые столовые приборы, а также тарелки и стаканчики из полистирола, сообщает BBC.

Такой запрет могут ввести во всех частях страны: Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Уже осенью начнутся консультации по поиску более устойчивых альтернатив.

Данные меры рассматриваются в рамках так называемой "войны с пластиком", которая поможет снизить количество пластиковых отходов в океанах.

Согласно статистическим данным, в среднем каждый житель Англии ежегодно использует 18 одноразовых пластиковых тарелок и 37 одноразовых пластиковых столовых приборов.

Как сообщает РБК, аналогичный запрет ранее ввел Европейский Союз. С 3 июля текущего года в странах-членах ЕС запрещены ватные палочки, пластиковые тарелки и столовые приборы, трубочки для напитков, стаканы и контейнеры для еды и напитков из полистирола.

По данным ООН, на планете ежегодно производится около 300 млн т пластикового мусора, более 8 млн т попадает в океан. От него гибнут птицы, рыбы и животные как в океанах, так и на суше. Пластиковые отходы стали экологической проблемой глобального масштаба.-0-