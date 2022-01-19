ВМО: 2021 год вошел в семерку самых теплых лет в истории метеонаблюдений

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошлый год вошел в семерку самых теплых лет в истории метеонаблюдений. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно данным ВМО, средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 градуса Цельсия выше доиндустриального периода (1850-1900 годов). Таким образом, 2021 год стал седьмым годом подряд (с 2015 по 2021 год), когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 градус Цельсия.

"2021 год запомнится рекордной температурой почти в 50 градусов Цельсия в Канаде, сравнимой со значениями, зарегистрированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными осадками и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых частях Африки и Южной Америки. Воздействие изменения климата и опасных погодных явлений оказало судьбоносное и разрушительное воздействие на сообщества на всех континентах", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В ВМО прогнозируют, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло. "С 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Ожидается, что эта тенденция сохранится", - говорится в сообщении ВМО.-0-