Во Франции 12-летний ребенок провел 40 минут под снегом после схода лавины

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели во Франции нашли 12-летнего мальчика, который 40 мин оставался под снегом после сошедшей с гор лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс бле".

Мальчик вместе с родителями катался на горных лыжах на маршрутах курорта Ла-Плань вдали от выделенных трасс. После схода лавины образовалась зона снежного завала площадью 200 на 150 м.

На место схода оперативно прибыли спасатели. На мальчике не было обычного для лыжников радиомаяка, поэтому поиски сильно затянулись. В итоге ребенка удалось обнаружить только через 40 мин с помощью собаки.

По словам спасателей, это "можно считать настоящим чудом, так как обычно люди гибнут под снегом уже через 15 мин". Мальчика доставили в больницу. У него сломана нога.-0-