Во Франции более 30 человек пожаловались на симптомы отравления

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Префектура департамента Жиронда на юго-западе Франции сообщила, что в среду в городе Мариньяс-сюр-Жаль у 27 учеников и 7 работников колледжа констатировано легкое отравление. Оно было вызвано, предположительно, дымом от ракетного топлива, сообщает ТАСС.

По информации полиции департамента, никто из пострадавших не был госпитализирован.

Эксперты считают, что отравление могло произойти от вдыхания паров едкой соляной кислоты, которая выделяется при горении ракетного топлива. На территорию колледжа дым мог попасть с расположенных в 5 км от него двух предприятий корпорации ракетно-космических технологий Ariane Group.

Известно, что на одном из этих предприятий ведется разработка топлива как для уже используемой ракеты тяжелого класса Ariane 5, так и для двух вариантов создаваемой в настоящее время ракеты новой серии - Ariane 6.

По факту отравления людей начато расследование.-0-