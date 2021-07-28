Во Франции четвертая волна COVID-19 охватила страну

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции заявили, что четвертая волна коронавирусной инфекции охватила всю страну. Об этом рассказал официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает канал RT France.

"Четвертая волна обрушилась на всю территорию Франции", - заявил Габриэль Атталь. Он отметил, что "сейчас у нас регистрируется более 19 тыс. случаев в день, это на 97% больше, чем неделю назад".

Он отметил, что наблюдается резкий контраст между количеством новых случаев COVID-19 и количеством людей, которым необходима госпитализация, по сравнению с предыдущими волнами. И главной причиной таких положительных показателей стала массовая вакцинация, которая проходит в стране, благодаря чему и получилось снизить нагрузку на здравоохранение.-0-