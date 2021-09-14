Во Франции непривитых медиков будут отстранять от работы

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции с 15 сентября все медицинские работники должны предъявить своим работодателям справки о полной вакцинации. В случае отсутствия документа их будут отстранять от работы, сообщает интернет-издание The Local.

Правило распространяется на всех работников здравоохранения и сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в этих учреждениях. Крайний срок для получения хотя бы первой дозы - 15 сентября. Если медработник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии прохождения теста каждые 72 часа.

Кто не сможет предъявить требуемое свидетельство, будет отстранен от работы.

Работодателям, которые не будут проверять показания о вакцинации своих сотрудников, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем три правонарушения он может достигать 3750 евро.

По последним данным, во Франции вакцинированы около 88% медицинских работников.-0-