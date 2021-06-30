Во Франции осенью прогнозируют новую волну коронавируса из-за штамма "Дельта"

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Францию в сентябре-октябре ожидает рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма "Дельта". Об этом заявил эпидемиолог Арно Фонтане, член научного совета при правительстве страны.

По последним данным, на штамм "Дельта" сейчас приходится 20% новых случаев заболевания коронавирусом во Франции. По мнению Арно Фонтане, через два месяца "Дельта" вытеснит другие штаммы, за исключением, возможно, южноафриканского варианта. Согласно прогнозу, к концу августа 80-90% заражений будет приходиться на индийский штамм.

Эпидемиолог отметил, что штамм "Дельта" на 50% более заразен, чем британский. Вместе с тем вакцинация против нового штамма достаточно эффективна. По данным Арно Фонтане, две дозы вакцины на 95% защищают от серьезных форм заболевания.-0-