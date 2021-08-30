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30 августа 2021, 22:59

Во Франции открылась первая в мире киношкола для подготовки создателей телесериалов

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в мире киношкола по обучению будущих создателей телесериалов начала в понедельник работу в Лилле (северная часть Франции). Об этом сообщает ТАСС. Торжественная церемония состоялась во время проходящего в городе ежегодного фестиваля S ries Mania ("Телесериаломания").

Училище создано совместными усилиями государственного медиахолдинга France T l visions и компании Newen, филиала крупнейшего частного французского телеканала TF-1. Как заявил на церемонии председатель правления киношколы Родольф Больмер, ей предстоит "превратить Лилль в европейскую столицу телесериалов, центр разработки, анализа и создания этих произведений искусства нашей эпохи". Он отметил, что "европейский сектор создания телесериалов проходит в настоящее время через период глубоких преобразований", во многом связанных с развитием цифровых технологий.

В училище образование будет вестись по трем направлениям. Первая структура, получившая название "Эврика", примет в начале сентября своих первых учеников - 10 профессионалов, уже работающих в данном секторе в различных странах Европы - в основном сценаристов и продюсеров. В течение 14 недель они пройдут как теоретическую, так и практическую подготовку по созданию телесериалов и их коммерциализации. Стоимость обучения - €3,5 тыс., но часть учеников получит стипендии от создателей проекта.

Второе направление позволит получить диплом уровня "магистр" и включает подготовку по таким дисциплинам, как история, экономия, право, основы драматургии. За год этот курс обучение пройдет дюжина студентов. Этот курс организован на базе Школы политических наук Лилля.

Третье направление получило неофициальное название "Трамплин" и предназначено для подготовки начиная с 2022 года двух десятков молодых людей в возрасте 17-25 лет, учеников лицеев, колледжей и других учебных заведений. Их обучение на специалиста по телесериалам будет вестись параллельно с основным. Как подчеркнула в этой связи директор киношколы Лоранс Эртсберг, сектор создания телесериалов "нуждается в притоке свежих сил из областей вне сферы кино- и телеиндустрии".

Проект подготовки специалистов по созданию телесериалов будет осуществляться в северном регионе Франции при поддержке регионального совета О-де-Франс, метрополии Лилля и Национального центра кинематографии.-0-

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