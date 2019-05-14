Во Франции открывается Каннский кинофестиваль

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Лазурном Берегу Франции начнется 72-й Каннский кинофестиваль. Его основной конкурс включает 21 картину, сообщает ТАСС.

В этом году жюри престижного международного киноконкурса впервые возглавит представитель Латинской Америки - мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор "Бердмена" и "Выжившего".

Фестиваль откроет фэнтези-комедия американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают", представленная в основной конкурсной программе. На закрытии киносмотра состоится показ социальной комедии "Особенные" французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано, известных по картине "1+1".

Сообщается, что почетная "Золотая пальмовая ветвь" кинофестиваля за вклад в кинематограф будет вручена легендарному французскому актеру и режиссеру Алену Делону. Нынешний Каннский фестиваль завершится 25 мая.

Год назад главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - получил японский фильм "Магазинные воришки", который снял режиссер Хирокадзу Корээда.-0-