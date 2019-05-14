Во Франции открывается Каннский кинофестиваль

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Лазурном Берегу Франции начнется 72-й Каннский кинофестиваль. Его основной конкурс включает 21 картину, сообщает ТАСС.
В этом году жюри престижного международного киноконкурса впервые возглавит представитель Латинской Америки - мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор "Бердмена" и "Выжившего".
Фестиваль откроет фэнтези-комедия американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают", представленная в основной конкурсной программе. На закрытии киносмотра состоится показ социальной комедии "Особенные" французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано, известных по картине "1+1".
Сообщается, что почетная "Золотая пальмовая ветвь" кинофестиваля за вклад в кинематограф будет вручена легендарному французскому актеру и режиссеру Алену Делону. Нынешний Каннский фестиваль завершится 25 мая.
Год назад главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - получил японский фильм "Магазинные воришки", который снял режиссер Хирокадзу Корээда.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3571 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.096 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.2 BYN
|3.218 BYN