Во Франции при сходе лавины погибли четыре человека

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате схода лавины на востоке Франции погибли не менее четырех человек, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в департаменте Савойя недалеко от коммуны Валлуар в Альпах. По информации местных властей, снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. По предварительным данным, погибли четыре человека, однако под снегом могут находиться еще трое. В поисково-спасательной операции задействованы отряды высокогорной жандармерии, два вертолета и специально обученные собаки. В пятницу власти департамента предупредили жителей и туристов о высоком риске схода снежных лавин в Савойе. В начале этой недели по той же причине в Изере и Верхних Альпах погибли пять человек.-0-