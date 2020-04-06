Во Франции прогнозируют худший за 75 лет спад экономики

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна в нынешнем году, возможно, столкнется с самым серьезным с момента окончания Второй мировой войны экономическим спадом. Об этом сообщает французская газета Ouest-France.

"Наихудший показатель динамики со времен окончания Второй мировой войны - минус 2,2% - был достигнут Францией в 2009 году, после финансового кризиса 2008-го. В этом году, вероятно, показатели из-за эпидемии COVID-19 будут значительно хуже", - предположил министр сегодня на слушаниях в сенатском комитете по экономическим вопросам. "Это показывает степень экономического шока, с которым мы сейчас сталкиваемся", - добавил Брюно Ле Мэр.

Многие сектора экономики Франции полностью остановлены в попытке сдержать распространение коронавируса нового типа. По последним данным, около 5 млн человек во Франции сейчас частично безработные.

20 марта Сенат Франции (верхняя палата парламента) проголосовал в поддержку законопроекта о поправках в бюджет страны, вносимых в связи с распространением COVID-19. Одобренный абсолютным большинством голосов документ предусматривает сильное негативное воздействие эпидемии на французскую экономику. По оценке, в 2020 году спад ВВП составит 1%, а государственная задолженность возрастет до 3,9% ВВП. При этом Брюно Ле Мэр уже спустя несколько дней после внесения поправок в бюджет высказал предположение, что спад экономической активности будет намного серьезнее.

Франция ввела всеобщий карантин с 17 марта. Официальные лица заявили, что ограничительные меры сохранятся минимум до 15 апреля и, вероятно, будут продлены. Как сообщает французское издание The Local, Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) подсчитал, что блокирование сократило общую экономическую активность на 35%.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 во Франции превысило 70 тыс., более 8 тыс. человек с момента вспышки заболевания скончались.-0-