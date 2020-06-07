Во Франции увеличатся штрафы за разбросанный мусор

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции правительство планирует ввести штрафы более 135 евро за разбрасывание мусора, сообщает RFI.

Декрет правительства, вероятно, будет представлен на рассмотрение кабинета министров в середине июня. Если его одобрят, штраф за выброшенные в неположенном месте мусор составит 135 евро. Сейчас его сумма - 68 евро.

После смягчения карантинных мер на улицах все чаще можно увидеть выброшенные маски и резиновые перчатки.

Штраф в некоторых случаях может вырасти от 135 до 375 или даже 750 евро.-0-