Во Франции вор угнал фургон блинов

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Брест в Бретани неизвестный угнал фургон по доставке блинов по блинным, сообщает портал Ouest-France .

Вора арестовали после непродолжительной погони, во время которой он успел съесть часть товара. Водитель только вошел в ресторан, как его фургон, полный блинов, угнали прямо от дверей.

Полиция начала преследование. Одному из правоохранителей на мотоцикле удалось приблизиться к фургону и потребовать угонщика остановиться. Грабитель с блином во рту не подчинился и продолжил путь.

На трассе за городом фургон удалось остановить. Преступника арестовали и доставили в полицейский участок. Водитель забрал свой фургон и закончил доставку.-0-