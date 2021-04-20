Во Франции выступают за поэтапное снятие карантина

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что в стране будет целесообразно постепенно отменять карантин в отдельных регионах, а не одновременно по всей республике. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в региональной газетой Le Telegramm, сообщает ТАСС.

Оливье Веран отметил, что для принятия решения об отмене карантина "необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию по каждому из регионов, ситуацию в больницах, а также в целом проблему переполненности медучреждений".

В последние пять дней происходит некоторое снижение показателей эпидемии в стране. "Сейчас насчитывается меньше заболевших за сутки. Показатель ранее равнялся 40 тыс., сегодня мы находимся в среднем на уровне 33 тыс.", - констатировал министр. В то же время он подчеркнул, что положительные изменения "остаются нестабильными". "Мы по-прежнему находимся на высоком уровне эпидемии, наблюдаемое снижение недостаточно быстрое и недостаточно сильное. Нам следует продолжать свои усилия по борьбе с эпидемией", - сказал Оливье Веран.

Министр отказался подтвердить, что во Франции будет соблюден указанный президентом срок по отмене ограничительных мер в середине мая. "Мы работаем в этом направлении. Действие всех совокупных мер по борьбе с коронавирусом будет в различные моменты оцениваться. Надеюсь, что у нас будет спокойное лето, которое можно будет провести, строго соблюдая все необходимые меры, как мы это уже сделали летом прошлого года", - сказал он.

Отвечая на вопросы относительно возможной длительности нынешней третьей волны эпидемии, министр сказал: "Я стараюсь не быть оптимистом или пессимистом, а со всей строгостью подходить к имеющимся данным. Сейчас можно сказать, что мы быстро вакцинируем население - по 350 тыс. человек в день, что эквивалентно населению одного французского департамента. Это хорошая динамика".

"Я также констатирую, что смертность, хотя она и остается на высоком уровне, в то же время не столь высока, как она могла бы быть, если бы мы не успели провести вакцинацию пожилых людей до начала третьей волны", - сказал Оливье Веран. Но он заявил, что "пик третьей волны во Франции еще не наступил".-0-