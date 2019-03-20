Во Франции задействуют военных для обеспечения порядка во время манифестаций "желтых жилетов"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции решили задействовать для обеспечения порядка во время манифестаций "желтых жилетов" 23 марта военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво.

"Президент объявил сегодня, что будет усиленная мобилизация отрядов Sentinelle для охраны фиксированных точек и официальных учреждений", - сказал Бенжамен Гриво. Он также сообщил, что в обеспечении безопасности на акциях протеста будут задействованы беспилотные летательные аппараты.

Как сообщалось, власти страны будут запрещать проведение манифестаций "желтых жилетов" в определенных кварталах в случае присутствия в рядах участников демонстраций погромщиков-ультрарадикалов. В Париже действие этой меры коснется Елисейских Полей, в Бордо - площади Пей-Берлан, в Тулузе - площади Капитолия.-0-