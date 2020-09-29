Во Франции запретят использовать диких животных в передвижных цирках

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции в ближайшие годы запретят использовать диких животных в передвижных цирках, сообщает радиостанция France Bleu.

Как отметила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили, также планируется запретить разведение дельфинов и касаток в неволе. "Наше восхищение этими дикими существами больше не означает, что они должны жить в неволе", - уточнила Барбара Помпили.

Правительство Франции выделит на материальную помощь циркам и дельфинариям около 8 млн евро, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям работы.-0-